Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Onuachu transferi tamam!

Trabzonspor'da Onuachu transferi tamam!

Art arda bombaları patlatan Trabzonspor, golcü sorununu da çözdü. Karadeniz devi, İngiliz kulübü Southampton’un 2.01 boyundaki yıldız futbolcusu Paul Onuachu'yu renklerine bağladı. İşte yaşanan flaş gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Onuachu transferi tamam!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Transferde şaha kalkarak ön libero Mendy ve sağ kanat Pepe'yi renklerine katan Karadeniz devi, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu da bitirdi. 29 yaşındaki santrfor ve İngiltere Championship ekibi Southampton ile yapılan pazarlıklar sonuçlandı. Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton, Onuachu için Trabzonspor'dan 5 milyon euro ve sarı-kırmızılılara 2 oyuncu talep ettiği ifade edildi. İzmir temsilcisinin orta saha oyuncusu Kerem Şen ve golcü Batuhan Kör isimleri üzerinde özellikle durduğu kaydedildi.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Genk ile geçen sezona müthiş bir giriş yapan Onuachu 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Onuachu'nun Karadeniz devine gelmek için ücretinde fedakârlık yaptığı belirtiliyor. 2.01 boyundaki dev golcü bugün Türkiye'de sağlık kontrollerinden geçecek.

441

Kariyeri boyunca 441 maça çıkan Onuachu; 164 gol, 34 asistle toplam 198 gollük katkısıyla inanılmaz bir istatistik yakaladı. Nijerya Milli Takımı formasını 19 kez terleten Onuachu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

41 MAÇTA 40 GOLE ETKİ

2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız, Genk ile 2020-21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol, 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.

DİĞER
Demet Şener'in oğlu Ömer babasının izinden gidiyor! Kendini oğluna adadı… Oğluyla birlikte İbrahim Kutluay'da transfer olmuş!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
G.Saray'da flaş gelişme! Menajeri mesaj gönderdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına yeni transferini resmen duyurdu!
Pepe'nin forma numarasını taraftarlar seçecek
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Daha Eski
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21
Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Ruhları yoktu" Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Ruhları yoktu" 01:07