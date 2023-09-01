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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı sonrası Enis Bardhi: Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da Enis Bardhi attığı 2 güzel golle maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Makedon yıldız, "Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 23:32
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı sonrası Enis Bardhi: Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 şık golle yıldızlaşan Enis Bardhi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk bulduğumuzu fırsatı golle değerlendirince devamı da geldi. Bazen kendi üzerinizde baskı oluşturuyorsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmiyor ama bugün tersi oldu. Bugün ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."

"Bu sezon geçen sezona oranla daha iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon bunu taraftarlarımıza gösteremediğim için üzülmüştüm. Sahada mutlu olduğunuzda bu oyununuza da yansıyor. Hocamızın bana duyduğu güvenin karşılığını vermek istiyorum."

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