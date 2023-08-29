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Efsane Algan defnedildi

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden, eski asbaşkan, sicil ve divan kurulu başkanı, en uzun süre görev yapan yöneticilerden Nizamettin Algan yaşamını yitirmişti. Algan dün defnedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Efsane Algan defnedildi

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden, eski asbaşkan, sicil ve divan kurulu başkanı, en uzun süre görev yapan yöneticilerden Nizamettin Algan yaşamını yitirmişti. Algan dün defnedildi. Törene başkan Ertuğrul Doğan rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas "O hepimize çok değer kattı. Önemli fikirler verdi. Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne kadar koyulan her taşta imzası vardı" dedi.

BİZE ÖNEMLİ DERSLER VERDİ

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de Nizamettin Algan'ı anlattı. Sürmen "Sizinle aynı şeyi düşünmese de size o kadar güzel bir üslupla yanlaşınızı anlatırdı ki onun sözlerini ilke edinerek Trabzonspor'u yönetmeye çalışırdınız. Ondan aldığım dersler var" dedi.

UĞURCAN VE ÖMÜR'E NASİHAT: BİZİ MUTLU EDİN

Nizamettin Algan için tesislerde düzenlenen törende Algan ailesinden biri kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'e bir nasihatte bulundu. Ailenin bir üyesi "Ölenleri de mutlu edin, bizi de mutlu edin çocuğum" diyerek iki yerli oyuncuya seslendi. Uğurcan ve Abdülkadir Ömür de başlarını sallayarak bu nasihati onayladılar.

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