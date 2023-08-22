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"Siz bu hakemlere dua edin!"

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen : Kendini kurtarmak isteyen her başkan bize mi laf atacak? Bu hakeme dua edin yoksa iki oyuncu dışardaydı. G.Saray’ın Avrupa’da maçı 11 kişi bitirme şansı yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
"Siz bu hakemlere dua edin!"
Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e göndermede bulundu. Galatasaray'ı kazandığı için tebrik eden Sürmen, rakibin 9 kişi kalması gerektiğini ifade etti. Sürmen şu sözleri sarf etti: "Harcanan para ve oynanan futbola göre Galatasaray çok kötüydü. Galatasaray başkanının tuhaf açıklamalar yapması da bundandır. İyi de arkadaş kendini kurtarmak isteyen her başkan bize mi laf atacak? Bak değerli başkanım Dursun Özbek, senin orta saha ve defanstaki bazı oyuncuların bize oynadığı gibi forma çekme, ayağa basma, itmeyi serbest zannedip oynarsa Galatasaray'ın Avrupa maçlarında maçı 11 kişi bitirme şansı yok. Çünkü orada maçları Türk hakemler yönetmeyecek. Siz bu hakeme dua edin yoksa ilk yarı iki oyuncunuz çift sarıdan dışardaydı. Şimdi bunu kapatmak ve harcanan paraya rağmen kötü futbolunuzu örtmek için '50 yıl' gibi algılar yaratıp Fenerbahçe maçlarınızdan sonra geçmiş Galatasaraylı yöneticilerin beyanlarını dahi çöpe attınız ya bravo. Sizi aklı selim Galatasaraylılara havale ediyorum."
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