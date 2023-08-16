Siopis ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor, Manolis Siopis ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yaptı. Yönetim kurulu, mukavelesini uzatması için 29 yaşındaki Yunan ön liberoya 3 yıllık yeni teklif sunmuştu. 700 bin euro'luk maaşını 1 milyon 200 bin euro'ya çıkarmayı önermişti. Ancak 1.68 boyundaki futbolcu ısrarla ayrılmak istediğini iletmişti. Uzun süredir belindeki ağrı nedeniyle de antrenmanlara çıkmayan Siopis ile dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde masaya oturuldu. Sözleşme feshi konusunda el sıkışıldı. Buna göre Siopis, Karadeniz devine bir miktar ücret ödeyecek.