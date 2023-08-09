Bjelica’nın 11’i netleşiyor

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica'nın sezona nasıl bir kadro ile başlayacağı büyük oranda netlik kazandı. Orsic'in sakatlığı sonrası kanatlarda Trezeguet-Visca ikilisinin yeri garanti. Forvette Gomez'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada Bakasetas ve Abdülkadir Ömür ikilisinin yanına sakatlığının geçmesi durumunda Kourbelis yerleşecek. Kalede Uğurcan, savunmanın solunda ise Eren görev yapacak.

STOPER VE SAĞ BEK

Bjelica'nın kararsız kaldığı iki mevki sağ bek ile stoper. Stoperde Hüseyin ve Fernandez'in sakatlık nedeniyle oynama ihtimali düşük. Denswil ile Benkovic'in yeni iyileşmesi 19 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz'ı umutlandırdı. Bjelica'nın Denswil'i oynatıp yanında ya Benkovic ya da Ali'ye görev vereceği öğrenildi. Mehmet Can Aydın, sağ bekte Larsen'i zorluyor.