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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jordan Siebatcheu hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin son olarak Union Berlin'in ABD'li forveti Jordan Siebatcheu ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 16:18
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jordan Siebatcheu hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerin son olarak Union Berlin'in 27 yaşındaki ABD'li forveti Jordan Siebatcheu ile yakından ilgilendiği hatta futbolcu için transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre 27 yaşındaki 1.91'li dev ABD'li forvetle İngiltere'den de ilgilenen takımlar da var.

6 MİLYON EURO'YA İSVİÇRE'YE TRANSFER OLDU

Jorge Mendes'in menajerliğini yaptığı Jordan, sezon başında 6 milyon euro'ya İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edildi.

Galatasaray'la anılan Datro Fofana'nın Chelsea'den kiralanmasından sonra Jordan'a Union Berlin diğer forveti Sheraldo Becker'le beraber takım arıyordu.

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