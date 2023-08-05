Transfer açıklandı! Bruno Petkovic Trabzonspor'a

Trabzonspor Proje ve Sponsorluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Twitter'da sohbet odasına katılarak taraftarların merak ettiği soruları yanıtladı. 3 transfer müjdesi veren Yazıcı, "Trabzonspor'un göndermesi gereken yabancılar var. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Bruno Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, biraz sabırlı olun" diye konuştu.

DOĞAN AÇIKLAYACAK, ELI KULAĞINDA

Stat isim sponsorluğunun gecikme sebebi ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Sponsoru çözdük, hazır. Şaşıracağınız bir isim gelecek. Sosyal medyada konuşulan markaların dışında bir isim olacak. Bunu zamana yaymanın Trabzon'a büyük avantajı oldu. Kasaya girecek para artmış oldu. Trabzonspor taraftarının gurur duyacağı bir stat sponsorluğu olacak. Başkanımız Ertuğrul Doğan açıklayacak, eli kulağında. İsim ve stadımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.

BAŞKASINA SORUN

Sözleşmesi feshedilen Bartra'nın, 1.5 milyon euro olarak bilinen maaşının toplam 9.5 milyon euro'yu bulması ve bunun kamuoyundan gizlenmesi sorulan Yazıcı, "Bartra'nın sözleşmesinde kimin imzası varsa ücret sorusunu ona sorun" cevabını verdi.

YAVAŞ İLERLİYOR

Kulübe ait İstanbul'daki Kartal Tesisleri'nden gelir getirici projede önemli aşama kaydettiklerini ifade eden Yazıcı, "1 milyar 500 bin TL gelir elde edeceğiz ama süreç inanılmaz yavaş ilerliyor. Bunu biliyorum" dedi.

STADI ALACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan Akyazı Stadı'nı almak için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Yazıcı, "Trabzonspor'un stadıyla alakalı gösterilen baskı hiçbir kulübe gösterilmedi ama biz bunu alacağız" diye konuştu.

MALİYETİ AĞIR OLDU

Orsic'in transferine karşılık Taha'nın Göztepe'ye verilmesi sorulan Yazıcı, "Orsic'i hocamız Bjelica çok istedi. Ama çok talihsiz bir olay yaşandı. O gün gözümden yaş geldi. Bize maliyeti ağır oldu" ifadelerini kullandı.