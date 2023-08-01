Bakasetas'ın penaltı şanssızlığı!

2021'in Ocak ayında Alanya'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, Trabzonspor'da tam anlamıyla penaltı kâbusu yaşıyor. Bordo-mavili forma ile 103 resmi maçta 28 gol atan ve 21 de asist yapan Yunan yıldız, penaltılarda başarılı olamıyor. Karadeniz devinde toplam 16 kez penaltı kullandı, bunların 6'sını gole çeviremedi. En son AEK hazırlık maçında beyaz noktaya gelen ama fileleri sarsamayan 30 yaşındaki maestro, ilk önce 5 Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Molde maçının uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamamıştı. Şampiyonluk sezonunda da ligin 22. haftasında Giresun karşısında 2, Türkiye Kupası'nda Ümraniye sınavında 1 penaltıyı değerlendirememişti. 36. haftadaki Hatayspor mücadelesinin 12. dakikasında kazanılan penaltıyı da gole çevirememişti. Geçen sezon 2-0 biten Basel sınavında da Hitz'i geçemedi.

EN FAZLA TRABZONSPOR'DA KAÇIRDI

2020 yılında Yunanistan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi C grubu karşılaşmasında Kosova karşısında penaltı kaçıran Bakasetas, 2020'de Alanyaspor'da Gençlerbirliği'ne karşı da penaltı atışını gole çevirememişti. Kariyerinde en fazla penaltı vuruşunu Trabzonspor forması giyerken kaçırdı.