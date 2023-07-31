Fırtına dindi

Trabzonspor, dün hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya yenildi: 1-2. Slovenya kampında Hajduk Split'e 2-0 kaybeden, MOL Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi 4-1 ve Kranj'ı 4-0 yenen bordo-mavililer, AEK'yı Trabzon'da ağırladı. Aslında maça daha istekli başlayan, daha çok pozisyon arayan taraf temsilcimizdi ama golleri rakip buldu. Yunan takımı, 31. dakikada Garcia'nın attığı golle öne geçti: 0-1.

PENALTIYI KURTARDI

10 dakika sonra Eliasson farkı ikiye çıkardı. 54. dakikada Bakasetas'ın pasını değerlendiren Maxi Gomez ile umutlandık: 1-2. 69'da Garcia'nın penaltısını Uğurcan Çakır kurtarınca umutlarımız daha da arttı. Ancak Weert'in 75'te kaydettiği golle skor 3-1'e geldi. Hemen ardından Bakasetas ile kullandığımız penaltıyı Athanasiadis çıkarınca direncimiz kırıldı. Fırtına evinde oynadığı ilk hazırlık maçını kaybetmiş oldu.

NORMAL BİR DURUM DEĞİL

Teknik direktör Bjelica, sakatlıkların peş peşe gelmesine isyan etti: Bu normal bir durum değil. Birçok sakatımız var. Bu da olumsuz etkimiyor. Biz rakiplerimiz gibi büyük transferler değil, takıma yararlı isimler alıyoruz. önceliğimiz bu.