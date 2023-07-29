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Mehmet Can Trabzon’da

Bordo-mavili kulüp, Schalke 04 takımının 21 yaşındaki sağ bekini satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Mehmet Can Trabzon’da

Karadeniz devinde sağ bek rotasyonunda rekabeti artırmak için yapılan girişimler sonuçlandı. Bordo-mavili takımın bir süre önce transferi için önemli mesafe kat ettiği ancak daha sonra çıkan pürüzler nedeniyle beklemeye geçtiği gurbetçi Mehmet Can Aydın transferi sonuçlandırıldı. Schalke 04 ile yapılan görüşmelerde 1.80 boyundaki oyuncunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması için el sıkışıldı. 21 yaşındaki yıldızın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek imza atması kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın geçtiğimiz aylarda Türkiye Milli Takımı aday kadrosuna da dahil edilmişti. Aydın, sağ bek pozisyonunda oynamasının yanı sıra orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Pek çok Avrupa ve Türk takımının radarında olan Mehmet Can Aydın, geçen sezon Alman ekibi Schalke 04 ile 23 resmi maça çıkmıştı.

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