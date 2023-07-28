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Yeniden topbaşı

Trabzonspor, Slovenya kampının ardından 1 günlük izin yaptı. Bordo-mavililer bugün AEK ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına başlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Yeniden topbaşı

Trabzonspor, Slovenya kampının ardından 1 günlük izin yaptı. Bordo-mavililer bugün AEK ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına başlayacak. Kampa giden tüm oyuncuların bu antrenmanlara da katılması yönünde karar alınırken, lig başlayana kadar olan süreçte genç oyuncuların takımla birlikte olmaya devam edeceği ve oyuncularla ilgili karar verileceği belirtildi.

RAKİP 1461 TRABZON

Bordo-mavililer, 30 Temmuz'da AEK ile oynayacağı hazırlık maçının ardından 1461 Trabzon ile de bir hazırlık maçı yapma kararı aldı. Karadeniz ekibi, 4 Ağustos'ta 1461 Trabzon ile hazırlık maçı yapacak ve böylelikle sezon hazırlıkları kapsamındaki hazırlık maçları tamamlanacak. Pilot takım ile hazırlık maçı yapılması durumunda sezon öncesi 7 hazırlık maçı gerçekleşmiş olacak.

RÜZGAR GİTTİ

1461 Trabzon, Trabzonspor'un U-19 takımında forma giyen sol bek Rüzgar Eser Bostan'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu, 3 yıllığına imza attı. Başkan Yardımcısı Hasan Aydın "Rüzgar Trabzonspor tecrübesi kazanmış yetenekli bir oyuncu olduğu için kendisini bonservisi ile takımımıza dahil ettik" ifadelerini kullandı.

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