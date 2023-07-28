TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Eden Hazard sesleri!

Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezonda köklü değişikliklere giden Trabzonspor, Mislav Orsic'in sakatlığıyla sarsıldı.

Antrenmanda Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mislav Orsic'te, sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. 9 ay forma giyemeyecek olan futbolcu, daha sahaya çıkmadan sezonu kapattı.

Yaşanan beklenmedik gelişmenin ardından Orsic'in yerine kanat oyuncusu bakmaya başlayan Trabzonspor'a menajerler birkaç oyuncu önerdi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu oyuncular arasında Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard'ın da yer aldığı öne sürüldü. Celta Vigo ile görüştüğü iddia edilen Hazard için bir teklif yapılıp yapılmayacağına teknik direktör Bjelica karar verecek.