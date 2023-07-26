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Fırtına’dan siftah

Trabzonspor, Slovenya’daki 4. hazırlık maçında Rabotnicki’yi ezdi, ilk galibiyetini aldı. Gollerimizi Gomez, Bakasetas, Eren ve Enis attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Fırtına’dan siftah

Trabzonspor, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Daha önce Hırvat ekibi Hajduk Split'e 2-0 yenilen, Macar temsilcisi MOL Fehervar ile 2-2, Sloven takımı NK Celje ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, dün şeytanın bacağını Kuzey Makedonya kulübü karşısında kırdı. 1. dakikada Gomez ile öne geçsek de ofsayta takıldık. 8'de Eren'in ortasını kafa ile Gomez ağlara gönderdi: 1-0. 17'de Denswil-Uğurcan anlaşmazlığında top en son Uğurcan'dan ağlarımıza gitti: 1-1. 40'ta Visca'nın şutu kaleciden döndü, Bakasetas tamamladı: 2-1. 63'te Trezeguet'nin ortasında Gomez'in kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Eren Elmalı tamamladı: 3-1. 78'de giren Enis Destan 88'de skoru ilan etti: 4-1.

UĞURCAN DA SAKATLANDI

Orsic'in sezonu kapatmasıyla şok yaşayan Trabzonspor'da dün de Uğurcan Çakır sakatlandı. Maçın 76. dakikasında Çakır, topu uzaklaştırdıktan sonra yerde kaldı. 27 yaşındaki eldiven bir süre dizini tuttu ve oyundan alındı. Uğurcan'ın ciddi bir sakatlığının olmasından endişe edilmiyor.

ALİ ŞAHİN DUVARI

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ali Şahin Yılmaz, Rabotnicki maçında dikkatleri üzerine çekti. Teknik patron Bjelica'nın Denswil ile görev verdiği 19 yaşındaki stoper soğukkanlılığı, yerinde müdahaleleri ve topu oyuna sokma konusunda oldukça başarılı görüntü sergiledi.

TEKLİC İLK KEZ

Hırvatistan'ın Varazdin takımından transfer edilen ve 3 yıllık imza attırılan Tonio Teklic, dün ilk kez Trabzonspor forması giydi. 82'de Kourbelis'in yerine giren 23 yaşındaki orta saha kısa sürede kalitesini gösterdi. Hırvat yıldız, etkili pasları ve hızı ile yararlı olacağını gösterdi.

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