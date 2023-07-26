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Trabzonspor'dan Chukwuani bombası

Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha için sağlık taraması istedi. Eğer sorun çıkmazsa Danimarka kulübü Lyngby Boldklub ile masaya oturulacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'dan Chukwuani bombası

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan Trabzonspor 'Yeni Pogba' olarak anılan genç bir orta saha için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Danimarka Superliga kulübü Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki Tochi Chukwuani'ye kancayı taktı. Geçmişte Verona'ya transfer olan ancak sağlık taramasından geçemeyen Danimarkalı yıldızın aynı sorununun devam edip etmediğinin tespiti için detaylı sağlık taraması istendi. Şartlar uygunsa Fırtına girişimlere başlayacak. Yunus Emre SEL

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