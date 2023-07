3 transfer daha

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Antrenmanda sakatlanan yeni transfer Mislav Orsic için çok üzgün olduğunu belirten Bjelica, yerini dolduracaklarını söyledi. 51 yaşındaki hoca, 4-3-3 oyun formasyonunda oynayacaklarını da vurgulayarak, "Mutlaka aramıza oyuncu katmayı düşünüyoruz. Ayrılabilecek olan oyuncuların durumuna göre şekillenecek ama şu an baktığınızda bir santrfor arayışımız var. Orsic'in sakatlığında sol kanatta onun yerini doldurabilecek bir isim arayışımız var. Yine merkez orta sahada box to box oynayabilecek bir 8 numara istiyoruz" ifadesini kullandı.

SAYI DAHA DA ARTABİLİR

Sayının artabileceğini belirten Hırvat teknik direktör şöyle devam etti: "Ayrılacak olanların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir. Bütün oyuncularımın idman performansından memnunum. Hepsi iyi bir performans gösterdiklerinde oynayabileceklerinin farkındalar. Futbolcular arasında rekabet ortamı yaratabilmek bizim için önemli bir durum. Bunu da aramıza katacağımız oyuncularla, belki katılacak 2-3 oyuncu ile birlikte daha da büyük bir rekabet yaratarak takımın yararına kullanacağımızı düşünüyorum. Beni mutlu eden şeylerden bir tanesi ise oyuncularımızın hepsinin yüksek insan kalitesinde olmaları." Yunus Emre SEL

SIOPIS İLE ANLAŞAMADIK

Siopis, bizim için önemli bir futbolcu. Sözleşmesini uzatması için teklifimizi yaptık. Sanırım ilk teklif kabul edilmedi ama görüşmelerin nasıl süreceğini göreceğiz.

OYUN SİSTEMİ 4-3-3

4-3-3 oynayacağımızı daha önce söylemiştim. Aslında bunu 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz. Bir defansif orta saha, onun önünde oynayabilecek iki tane ofansif orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir santrfor.

ORSIC İÇİN ÜZGÜNÜM

Bjelica, Orsic'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Hırvat hoca, "Orsic'in sakatlığı için çok üzgünüm. 5-6 yıldır onu tanıyorum ve daha önceden tanıdığım süreç boyunca neredeyse hiç sakatlanmamıştı. Maalesef böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun ve sakatlıklar bu işin içerisinde var. O pozisyonda yer alan oyuncumuz Hakan Yeşil ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Desteğimiz onunla. Hiç kimse bir takım arkadaşını ya da rakibini sakatlamak için müdahalede bulunmaz" dedi.

ÇOK DEĞİŞİM OLMAZ

Çok fazla değişim taraftarı olmadım. Sirkülasyonlar takım içerisinde denge bozar, sıkıntılar oluşturur. Bunu biliyorum. Yani ben buradayken 15-20 oyuncunun gidip geldiğini görmeyeceksiniz.

HABERLER DOĞRU DEĞİL

Basında çok fazla haber görüyorum. Yönetimle konuşup, 'Bu oyuncuları istemiyorum gitsinler' şeklinde ifadelerim olduğu yazılıp çiziliyor. Böyle bir konuşmam yok.