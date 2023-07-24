Haberler Trabzonspor Mehmet Can’da sorun çıktı

Mehmet Can’da sorun çıktı

Fırtına sağ bek ve sağ kanatta rekabetin artırması için Mehmet Can Aydın ile masaya oturmuş ve büyük ölçüde anlaşmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Mehmet Can’da sorun çıktı

Fırtına sağ bek ve sağ kanatta rekabetin artırması için Mehmet Can Aydın ile masaya oturmuş ve büyük ölçüde anlaşmıştı. 21 yaşındaki sağ bekin kulübü Schalke 04 ile de prensipte bir anlaşma yapılmıştı. Ancak hem oyuncu tarafı hem de Alman ekibi maddi şartlarda artırım istedi ve bazı özel isteklerde bulundu. Bunun üzerine bordo-mavililer, bu transferde beklemeye geçme kararı verdi.

Defansa özel idman yaptırıyor

Slovenya'daki ilk etap kampı çerçevesinde oynanan 3 hazırlık maçında kalesinde 6 gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, az gol yiyen fazla gol atan bir takım ortaya çıkarmak istiyor. Bjelica'nın yardımcısı Nino Bule, önceki gün yapılan çalışmada tüm savunmacılarını bu yönde özel çalıştırdı. Özel uyarılarda bulundu.

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