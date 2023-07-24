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Gomez temasları

Bordo-mavililerin forveti Maxi Gomez'in ayrılışı için geri sayım sürüyor. İsmi birçok İspanyol kulübü ile anılan 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor için ilk girişimi Granada yönetimi yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Gomez temasları

Bordo-mavililerin forveti Maxi Gomez'in ayrılışı için geri sayım sürüyor. İsmi birçok İspanyol kulübü ile anılan 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor için ilk girişimi Granada yönetimi yaptı. İspanyol ekibinin önerisinin detayları henüz netleşmezken, görüşmeler sürüyor. Başka takımlardan daha teklif gelme ihtimali de bulunuyor.

Bardhi Osasuna'ya

Yönetimin satmak istediği Enis Bardhi'nin en ciddi talibi Osasuna. La Liga temsilcisi, Kuzey Makedonyalı futbolcuyu almayı çok istiyor. Ancak kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalışıyor. Trabzonspor ise 3 milyon euro bonservisle Levante'den kadrosuna kattığı Bardhi'yi, aynı rakama satmak amacında.

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