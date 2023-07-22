Teklic önemli bir futbolcu

Bordo-mavili takımın yeni transfer Tonio Teklic, 3 yıllık imza attı. 23 yaşındaki 10 numara için Varazdin kulübüne 1 milyon euro 3 taksitle ödenecek. bu yıl 600 bin euro ödenecek Teklic'in ücreti her yıl 100 bin euro zamlanacak. Teknik direktör Bjelica, yeni transferi, "Gelişime açık ve özellikle de potansiyeli çok yüksek" diyerek övdü. Hırvat hocanın talebi doğrultusunda transfer edilen Hırvat yıldız, özellikle ofansif orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da rekabeti artıracak.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Teklic'in orta sahada 3 farklı mevkide oynaması avantaj... Bjelica'nın vatandaşı hem merkezde hem de her iki kanatta görev yapabiliyor. 1.82 boyundaki Teklic, hem tekniği hem de driplingleriyle ön plana çıkıyor.