Haberler Trabzonspor Teklic önemli bir futbolcu

Teklic önemli bir futbolcu

Bjelica, 3 yıllık imza atan Teklic’e övgü yağdırdı: ‘Potansiyeli yüksek ve gelişime açık.’ 23 yaşındaki 10 numara bu yıl 600 bin euro alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Teklic önemli bir futbolcu

Bordo-mavili takımın yeni transfer Tonio Teklic, 3 yıllık imza attı. 23 yaşındaki 10 numara için Varazdin kulübüne 1 milyon euro 3 taksitle ödenecek. bu yıl 600 bin euro ödenecek Teklic'in ücreti her yıl 100 bin euro zamlanacak. Teknik direktör Bjelica, yeni transferi, "Gelişime açık ve özellikle de potansiyeli çok yüksek" diyerek övdü. Hırvat hocanın talebi doğrultusunda transfer edilen Hırvat yıldız, özellikle ofansif orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da rekabeti artıracak.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Teklic'in orta sahada 3 farklı mevkide oynaması avantaj... Bjelica'nın vatandaşı hem merkezde hem de her iki kanatta görev yapabiliyor. 1.82 boyundaki Teklic, hem tekniği hem de driplingleriyle ön plana çıkıyor.

DİĞER
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!
Türkan Şoray değil Hande Erçel kanunları "Günde sadece 12 saat..." Sevgilisi Hakan Sabancı'yla attıkları her adımla yakalanıyorlardı
G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı
Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama!
Fransızların radarında! İstenen rakam...
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yeri 2023
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Zimbru maçının hazırlıklarını sürdürdü! 19:14
G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! G.Saray'da Sanchez çılgınlığı! 18:54
F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu! 18:28
Macaristan'da Hamilton rüzgarı! Macaristan'da Hamilton rüzgarı! 18:25
G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan kaleye takviye! Anlaşma sağlandı 17:58
Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım Amartey: Hocamın kararına saygı duyarım 17:52
Daha Eski
Filenin Sultanları Avrupa ikincisi! Filenin Sultanları Avrupa ikincisi! 17:02
Beşiktaş golcüsünü buldu! Beşiktaş golcüsünü buldu! 16:22
Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..." Dzeko'dan Fenerbahçe itirafı! "2 sene önce..." 16:19
Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! Trabzonspor'dan 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama! 15:09
G.Saray'dan dev çalım! Timur'dan flaş Zaha hamlesi G.Saray'dan dev çalım! Timur'dan flaş Zaha hamlesi 15:02
Barcelona - Juventus maçı saat kaçta? Barcelona - Juventus maçı saat kaçta? 14:46