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Benkovic Trabzonspor tercihinin nedenini açıkladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic açıklamalarda bulundu. Filip Benkovic, bordo-mavili takımı tercih nedenine ilişkin "Burayı tercih etmemin ana sebeplerinden birisi hocamız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 14:24 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 14:41
Benkovic Trabzonspor tercihinin nedenini açıkladı!

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Benkovic açıklamalarda bulundu.

BENKOVIC'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Böyle bir takımdan teklif aldığımda transferim çok hızlı gelişti ve 3 günde bitti. Burayı tercih etmemin ana sebeplerinden birisi hocamız. Trabzonspor gibi bir takımdan bir telefon alıyorsanız ve sizi istediklerini söylüyorlarsa iki kere düşünmezsiniz. Nasıl bir geçmişe sahip olduğunun, ne kadar büyük bir takım olduğunun ben de bilincindeyim.

Burada olmak, benim adıma büyük bir mutluluk. Harika tarihi ve taraftarı olan büyük bir takımdayım. İlk günden itibaren herkes, beni en iyi seviyede karşıladı. Hayattaki ve buradaki amaçlarımdan birisi çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak.

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