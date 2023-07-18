Kampın ilk etabı bitti

Fırtına Slovenya kampında 3 hazırlık maçı oynarken, 17 antrenman gerçekleştirdi. Yaptığı 3 hazırlık maçında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, ilk olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 kaybetti. İkinci karşılaşmasında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kalan Karadeniz devi, üçüncü sınavda Slovenya'nın NK Celje takımı karşısından da aynı sonuçla ayrıldı.

Bordo mavililer, Slovenya kampının ardından Trabzon'a dönecek. Karadeniz devi 30 Temmuz'da da Yunanistan'ın AEK takımı ile sahasında özel maç oynayacak.

6 gol yedi, 4 tane attı

Karadeniz devi, hazırlık maçlarında 6 gol kalesinde görürken; 4 kez rakip fileleri havalandırdı. MOL Fehervar maçında takımının gollerini Gomez ve Bardhi kaydederken; Celje karşısında da goller Umut Bozok ile Kerem Şen'den geldi.

İlk etapta Bjelica rüzgarı esti

İlk etap kampında teknik direktör Nenad Bjelica, takıma yoğun bir çalışma temposu uygulattı. Sürekli idmanlarda saha içinde yer alan Hırvat hoca, oyuncularına neler yapmaları gerektiğini sık sık anlatarak, 'Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın' dedi. Bjelica, oyunculara ödül ve ceza sistemi de getirdi. Kazanan ve kaybeden takımlara euro cinsinden para ödülü veya cezası getirdi, kaybeden takımlara şınav çekme cezası verdi.