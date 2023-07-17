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SON DAKİKA - Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden bordo-mavililerde Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:08 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:20
SON DAKİKA - Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadro planlama çalışmaları sürüyor. Transferde hummalı bir operasyon yürüten bordo-mavililerde üst üste ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

Fırtına'da son olarak takımdan ayrılma talebinde bulunan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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