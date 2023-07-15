Göktan Gürpüz Trabzonspor'da

Bordo-mavili takım, Borussia Dortmund'un ikinci takımında forma giyen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı. Ofansif orta saha ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabilen genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 1.76 boyundaki oyuncu, sağ ayağını oldukça etkili kullanıyor.

LAHTİMİ TRANSFERİ BİTİYOR

Karadeniz ekibinin kamplarına katılmayan Montasser Lahtimi ülkesine geri dönüş kararı almıştı. Faslı futbolcu Wydad kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Transfer için prosedürler tamamlanıyor. Kısa bir süre içinde resmi açıklama yapılacak.

300 BİN EURO ÖDEYECEK

Trabzonspor,UEFA ile yaptığı anlaşmadaki başa baş şartına uymadı. Uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.