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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Belotti bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda bordo mavililerde son olarak flaş bir isim daha gündeme geldi. Fırtına'nın İtalyan golcü Belotti ile yakından ilgilendiği duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Belotti bombası!

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Forvet arayışlarında Bruno Petkovic'i ilk sıraya koyan Trabzonspor'un adı bir kez daha Andrea Belotti ile birlikte anıldı. Football-İtalia sitesi, bordo- mavili kulübün radarında İtalyan yıldızın olduğunu duyurdu. Haberde Roma'nın kadrosundan göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi. Önemli detaylar da paylaşıldı. Belotti'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Bonservis bedeli 8 milyon euro'yu buluyor. Ancak Football-İtalia haberinde, Trabzonspor'un oyuncuyu bonservissiz şekilde almak istediğini yazdı
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