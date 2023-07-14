Haberler Trabzonspor Philip’te 1 rakip var

Philip’te 1 rakip var

Orta saha takviyesi için Philip Zinckernagel de düşünülüyor. Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir rakip daha elendi. Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Standard Liege transfer yarışından çekildi. Bu durumda, Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp kaldı: Trabzonspor ve Club Brugge.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Philip’te 1 rakip var
Orta saha takviyesi için Philip Zinckernagel de düşünülüyor. Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir rakip daha elendi. Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Standard Liege transfer yarışından çekildi. Bu durumda, Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp kaldı: Trabzonspor ve Club Brugge.
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