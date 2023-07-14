Philip’te 1 rakip var

Orta saha takviyesi için Philip Zinckernagel de düşünülüyor. Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir rakip daha elendi. Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Standard Liege transfer yarışından çekildi. Bu durumda, Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp kaldı: Trabzonspor ve Club Brugge.
Orta saha takviyesi için Philip Zinckernagel de düşünülüyor. Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir rakip daha elendi. Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Standard Liege transfer yarışından çekildi. Bu durumda, Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp kaldı: Trabzonspor ve Club Brugge.