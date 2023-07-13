Djaniny Trabzon'da

Bordo-mavili kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Djaniny Semedo henüz bir takımla anlaşamadı. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu dün Trabzon'a döndü. Tecrübeli futbolcu, yeni bir kulüp bulana kadar çalışmalarını Trabzon'da kulübün bir antrenörü eşliğinde sürdürecek.
Bordo-mavili kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Djaniny Semedo henüz bir takımla anlaşamadı. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu dün Trabzon'a döndü. Tecrübeli futbolcu, yeni bir kulüp bulana kadar çalışmalarını Trabzon'da kulübün bir antrenörü eşliğinde sürdürecek.