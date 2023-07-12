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TRANSFER HABERLERİ | Krychowiak'ı Trabzonspor'a önerdiler! Bonservisi elinde

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bordo mavililerde flaş bir isim gündeme geldi. Fırtına'nın Polonyalı yıldız Krychowiak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Krychowiak'ı Trabzonspor'a önerdiler! Bonservisi elinde

Karadeniz Fırtınası, futbolu bırakan Marek Hamsik'in yerine benzer tecrübede bir oyuncu arıyor. Yönetim ve teknik direktör Nenad Bjelica, Slovak yıldızdan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını yürütüyor. Menajerlerden de kulübe birçok oyuncu önerisi geliyor. Bunlardan biri de Grzegorz Krychowiak... Polonyalı futbolcunun bonservis bedelinin bulunmaması Trabzonspor için bir avantaj. Bordo-mavililer, serbest statüdeki oyuncu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. 33 yaşındaki futbolcunun şartları sorulacak. Transfer pazarlıklarına başlanacak.

5 FARKLI POZİSYONDA OYNAR

Grzegorz Krychowiak kariyerinde birçok önemli kulüpte top koşturdu. PSG, Lokomotiv Moskova, Sevilla gibi ekiplerde boy gösteren Polonyalı yıldız son olarak Krasnodar'da futbol oynadı. Tecrübeli futbolcunun ana pozisyonu 6 numara. Ancak yetenekli ve zeki bir oyuncu olduğu için 8 numara ile savunmanın göbeğinde de rahatlıkla görev yapabiliyor. Bu da onun değerini artırıyor. Oyuncu değiştirmeden saha içinde Krychowiak'ın yeriyle oynayarak farklı bir sisteme geçiş avantajı sağlıyor. Polonyalı futbolcunun bonservisi elinde olduğu için talibi çok. Fırtına da ısrarcı olacak.

Fırtına'nın kanca attığı Grzegorz Krychowiak kariyerinde Bordeaux, AEK, Krasnodar, PSG, Nantes, WBA, Al Shabab, Sevilla, Lokomtotiv Moskova ve Reims takımlarında forma giydi. Toplamda 467 müsabakaya çıktı. Rakip ağları 50 defa havalandırdı. 33 de asisti bulunuyor. 110 defa sarı kart gördü. 9 kez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

4 DİL BİLİYOR

Trabzonspor'un gündemindeki Grzegorz Krychowiak, ana dili olan Lehçenin haricinde, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca biliyor. Rusça ve İtalyancası da başlangıç seviyesinde. Kardeşiyle birlikte butik işletiyor. Ayrıca ülkesinde yeni nesil teknoloji firmasında hissedar.

AKIL KÜPÜ

Bordo-mavılıler, Grzegorz Krychowiak'ı kadrosuna katması halinde birçok problemi çözmüş olacak. Polonyalı yıldızın en önemli özelliği pozisyon almayı çok iyi bilmesi. Bu sayede çok rahat rakibin pas kanallarını kapatıyor, takım savunmasını yukarı çekiyor, arkadaşları da ona göre pozisyon aldıkları için herkes sahaya doğru yerleşiyor.

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