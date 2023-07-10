Trabzonspor Filip Benkovic transferini bitirdi!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir bomba daha patlattı. Takım Slovenya'da kampa devam ederken yönetim de Nenad Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dün bir transfer daha mutlu sonla noktalandı. Bonservisi Udinese'de olan Filip Benkovic kiralık olarak bordo-mavili takıma katıldı. 25 yaşındaki oyuncu dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusu, başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Sonra yola koyulacak.

HEMEN KAMPA GİDECEK

Filip Benkovic, Trabzonspor ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu direkt takımın kamp yaptığı Slovenya'da alacak. Kranj kentine geçecek olan 25 yaşındaki oyuncu burada takım arkadaşlarına katılacak. Bordo-mavililer, Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. 1.94 boyundaki savunma oyuncusunun gelişi teknik direktör Nenad Bjelica'yı da bir hayli memnun etti. Benkovic transferiyle birlikte takımdaki Hırvat oyuncu sayısı 2'ye yükseldi. Mislav Orsic de bu transfere sevindi.

İSTİKRARLI OLDUĞU İÇİN ÇOK BEĞENİLİYOR

Filip Benkovic transferiyle Trabzonspor, Vitor Hugo sonrası yeniden bir 'denge stoperine' kavuştu. 25 yaşındaki futbolcunun en önemli özelliği istikrarı. Sürekli aşağı yukarı dalgalanan bir performansı olmadığı için teknik direktörlerin ana tercihlerinden biri oluyor. Nenad Bjelica da ondan sahada ne beklediğini gayet iyi biliyor.

Filip Benkovic, Leuven, Cardiff, Udinese, Leicester, Dinamo Zagreb, Bristol, Braunschweig ve Celtic'te toplam 163 maça çıktı. 10 defa fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.

Filip Benkovic'in kariyerinde önemli bir özelliği var. Stoper olmasına rağmen kariyerinde çıktığı 163 maçta hiç kırmızı kartla oyundan atılmadı. 23 defa sarı kart gördü.

BJELICA'NIN TARİFİNE UYUYOR

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, Slovenya Kampı öncesi düzenlediği basın toplantısında stopere bir oyuncu aradıklarını belirtirken, fiziksel özelliklerini de tarif etmişti. Hırvat çalıştırıcı "Uzun boylu savunma oyuncusu aldığımızı ve yine bu yönde baktığımızı ifade edebilirim. Takımımız, hem genel hem de fiziksel olarak güçlü olmalı ve iyi futbol oynayabilmeli" demişti. Tam da Bjelica'nın dediği gibi 1.94'lük Filip Benkovic geldi.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

- İkili mücadelelerde sert ve aktif

- Pas arası yaparak top kapabiliyor

- Hava toplarına hakim bir oyuncu

- Bire bir adam savunması üst düzeyde

- Uzun boyuna rağmen atletik bir stoper

- Soğukkanlılığını koruyan bir yapıya sahip

- Pozisyon alması mükemmel olmasa da iyi

- 1.94'lük boyuna rağmen yavaş değil

- Oyunu iyi okuyor, topla haşır neşir