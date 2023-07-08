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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan depremzede çocuklara forma hediye etti

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede 135 çocuğa bordo-mavili forma hediye etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan depremzede çocuklara forma hediye etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, depremzede ailelerin çocuklarına Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve beraberindekilerle Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Ustaoğlu, ziyaret sırasında Trabzonspor Kulübü Başkan Doğan'ın 135 çocuğa hediye ettiği bordo-mavili formaları verdi.

İsmail Ustaoğlu, formaları giyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün depremzede yavrularımızı sevindirdik. Hediye ettiği formalarla yavrularımızın mutluluğuna ortak olan Trabzonspor Kulübümüzün Başkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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