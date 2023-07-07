Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 2 transfer yolda

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün basın mensuplarıyla buluştu. Transfer gündemindeki isimlerden ekonomik duruma kadar pek çok konuda açıklama yapan başkan Doğan taraftarlara da müjde verdi. Trabzonspor ve Türk futbolu için şu anda en büyük problemin ekonomi olduğunu ifade eden Doğan, "Naklen yayın geliri her geçen gün daha da aşağı seviyeye iniyor. Haziran ayında Trabzonspor'un ödemesi gereken rakam 45 milyon avro seviyesindeydi. Şu ana kadar 37 milyon avroyu kasaya soktuk. Bunun 25 milyon avroya yakını sponsorluklar ve futbolcu satışından gerçekleşti. Ek gelirlerle bu rakam 37 milyon avroya ulaştı. 27 milyon avroyla şampiyonluğa ulaştıktan sonra 44 milyon avroya çıkmamız bizim için iyi olmadı" dedi.

PETKOVIC'LE GÖRÜŞTÜK

Transfer görüşmelerine de değinen başkan Doğan "Hocamızın onay verdiği 3 ismi aldık. Gerçekleşme aşamasında 2 transfer daha var" dedi. Doğan, Rakitic'in hiç gündeme gelmediğini, Hamsik gibi kariyeri olan bir ismi Trabzon'a getirmek istediklerini söyledi. Çok kariyerli oyuncularla görüştüklerini vurgulayan Doğan, "Türkiye'de bu tip oyunculara ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Petkovic'le görüşmemiz oldu. Bizim istediğimiz rakamlara gelirse gerçekleşme ihtimali olabilir. Bunun dışında olmaz. Biz önce oyuncuyla anlaşıp sonra kulübüyle anlaşmak istiyoruz. Maliyetlerin yüksek olması oyuncuları elden çıkaracağımız anlamına gelmiyor. Koita şu anda tek başına antrenman yapıyor. Kontrat feshi düşünüyoruz" diye konuştu.

BAŞARI KRiTERi BELLi!

Kendi adıma konuşursam, burada Trabzonspor ekonomisini yönetilebilir hale getirirsem kendimi başarılı bulurum. Ekonomiyi yönetilebilir hale getiren, şampiyon olan, Avrupa'da başarılı olan, altyapıyı iyi hale getiren bir başkan olmak istiyorum. Ama bunların hepsi bir süreç. İnşallah bu yıl tüm camianın desteğiyle zirve yarışının içinde olacağız.

2011'İN ŞAMPiYONU BiZiZ

Hiçbir kulüple sıkıntı yaşamak istemediklerini ve her zaman yapıcı tavır içinde olacaklarını vurgulayan Doğan, geçmişte Fenerbahçe'yle yaşanan sıkıntıların hatırlatılması üzerine "Bize dokunulmadığı sürece kimseye cevap veren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası hepimizin de bildiği gibi 2010- 2011 noktası. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspordur" dedi.

RiZE VE SAMSUN'DA SEViNÇLiYiZ

Rİzespor ve Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok sevinçliyiz. Trabzonspor olarak Rizespor ve Samsunspor'la her türlü dostluğu geliştiririz. Trabzonspor sorun çıkaran tarafta olmayacak ama birisi sorun çıkarıyorsa en sert cevabı veren taraf olacak. Kulüp yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle gencecik insanların karşı karşıya gelmesi hoş değil. Herkesin ailesi var. Şu anda yaptığımız görüşmelerin tamamı zirve planlaması. Ama kim şampiyon olursa olsun tebrik etmesini biliriz" şeklinde görüş belirtti.

UĞURCAN AVRUPA'YA GİDEBİLİR

Başkan Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın durumuyla ilgili olarak da şunları söyledi: Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Ama bir gün "Avrupa'dan teklif var. Bana yardımcı olur musunuz?" derse olurum. Benim ona zaten sözüm var. Zirve yarışında olan bir takımın kaptanını satması kadar abesle iştigal bir durum olur mu?"

GURBETÇİLERLE BAĞ KURACAĞIZ

Doğan basın toplantısında gurbetçi vatandaşlar için başlayacak bir kampanyanın müjdesini verdi. Doğan "Gurbetçi taraftarlarımıza bu dönemde muhakkak ki dokunacağız. Kamp sonunda Almanya'da bir maç da planlıyoruz. Trabzonspor yurt dışında en güçlü taraftar grubuna sahip takım. Kesinlikle o taraftar grubu ile iletişim halinde olacağız" İfadelerini kullandı.

YETİŞTİRİP SATMADAN OLMAZ

Kendisinin küçük yaşlardan itibaren Trabzonspor'un içinde olduğunun altını çizen Doğan, "Önemli olan Trabzonspor'un her zaman zirve mücadelesinde olması, ekonomisinin yürütülebilir halde olması. Bunun yanında altyapı bizim bölgemizin en önemli gerçeği. Trabzonspor'un oyuncu yetiştirip satmadan bu işin içinden çıkması mümkün değil" dedi.

LAHTIMI DÖNMEK İSTEMİYOR

Başkan Doğan, kampa katılmayan ve ülkesinde tatil yapan Faslı Lahtimi için de konuştu. Doğan "Lahtimi konusu doğru. Oyuncu tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Kendisine ceza kestik. Oyuncu şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor" dedi. Trabzonspor'dan izinsiz olarak tatil keyfine devam eden Lahtimi, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

50 MİLYON TL'LİK SPONSOR

Trabzonspor, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2023- 24, 2024-25 ve 2025-26 futbol sezonlarını kapsayan bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yıldız Holding şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında üç sezon için toplam 50 milyon lira + KDV ödeyecektir" denildi.

ANADOLU'NUN YANINDAYIZ

Anadolu kulüplerimiz şu anda maddi ve manevi çok ciddi sıkıntılar yaşamakta. Biz Trabzonspor olarak bütün kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Hem saha içinde hem saha dışında ciddi sorunlarla, ciddi haksızlıklarla karşılaşıyorlar. 4 büyükler gibi sıkıntılarını dile getiremiyorlar.

İŞİN İÇİNDEN ÇIKARIZ

Geçtiğimiz sezon maliyetlerin karşılanamadığını da vurgulayan Doğan, şunları söyledi: Şampiyonlar Ligi'ne katılabilseydik maliyetler karşılanabilirdi. Bu durumun B planının olması gerekiyordu. Yönetim kurulu olarak bu anlamda başarısız olduk ve bu başarısızlıkta benim de payım vardı. Trabzonspor her zaman işin içinden çıkacak bir formüle ulaşır. Sıkıntılarımız var tabii ki ama bunu sistem dahilinde planlayarak çözüyoruz.

TEBRİKLER ARDA

Doğan, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e de bir parantez açtı. Doğan, Arda'nın çok değerli, çok genç, çok beyefendi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur ve hepimiz gurur duyarız. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekkür ederiz" diye konuştu.