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TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! Bruno Petkovic...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hırvat basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bjelica, bordo-mavililerin transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Bruno Petkovic ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! Bruno Petkovic...

Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, Hırvat basınından İvan Forjan'a konuştu. Trabzonspor'un hedeflerini, Mislav Orsic transferini anlattı. Özellikle Bruno Petkovic hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Röportajın bir bölümünde usta hocaya, Dinamo Zagreb'den Bruno Petkovic transferiyle ilgili soru yöneltildi. Bjelica "Petkovic için henüz net bir temasımız olmadı. Gelecek günler bize neler gösterir birlikte yaşayacağız. Forvet için birçok opsiyonumuz var, bunlardan biri de Bruno Petkovic" cevabını verdi.

ÇOK KALİTELİ BİR GOLCÜ

Nenad Bjelica, Bruno Petkovic hakkında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda hem Türk hem de Hırvat basınında birçok haber çıkıyor. Bunların birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Hepimiz biliyoruz ki Bruno Petkovic çok kaliteli bir forvet. Dinamo Zagreb'in istediği rakamları görüyoruz. Trabzonspor olarak o rakamlara çıkabileceğimizi sanmıyorum. Ama gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Mislav Orsic'in Trabzonspor'a gelmesi önemli. Belki bu Bruno Petkovic'in de Trabzonspor'a gelmesi için tetikleyici bir etken olur"

PETKOVIC İLE GÖRÜŞME YAPTIM

Bruno Petkovic ile görüştüm. Aynı zamanda Livakovic, İvanuseca ve Dinamo Zagreb'de çalıştığım dönemdeki bazı oyuncularla da konuştum. Dinamo Zagreb'in Trabzonspor'da oynayabilecek 10-15 oyuncusu var. Petkovic için Dinamo Zagreb kulübüyle görüşmedim.

HEDEFİMİZ ZİRVEYE ÇIKMAK

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük kulüpler var. Trabzonspor, İstanbul dışındaki en büyük kulüp. Hedefimiz zirveyi almak olacak.

ORSIC HARİKA BİR OYUNCU

Mislav Orsic ile birlikte Dinamo Zagreb'de 2 yıl beraber çalıştık. Benimle birlikte çok aşama kaydetti. O harika bir oyuncu. Dinamo'nun efsanesi. Onunla yeniden çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un ondan beklentileri büyük. Yeniden Hırvat ve Dünya futbolunda hak ettiği yere kavuşacaktır.

BAŞTA GELMESİ İMKANSIZDI

Southampton küme düşünce Mislav Orsic'i istedik. Ancak başlarda bu neredeyse imkansızdı. Göztepe ve Southampton'nın sahibi aynı kişi. Göztepe'nin Sportif Direktörü İvan Mance bize çok yardımcı oldu.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ

Ben ve Mislav Orsic, Trabzon'da mutluyuz. Şehir bizi çok iyi karşıladı. Herkes çok misafirperver davranıyor. Burada huzurluyuz. Deniz kıyısında bir şehir. Biz de denizin keyfini çıkarıyoruz. Güzel ve konforlu evlere sahibiz. Taraftarlar şimdiden ona büyük sevgi gösteriyor.

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