Rakitic'e kanca

Karadeniz ekibinin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Marek Hamsik futbolu bırakmıştı. İkon ismin yerine Trabzonspor benzer kalibrede bir oyuncuya talip: İvan Rakitic. 35 yaşındaki oyuncunun Sevilla ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Trabzonspor cüzi bir bedelle tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine katmak için bu hafta somut adımlar atacak. Hırvat futbolcu için vatandaşları Nenad Bjelica ve Mislav Orsic de ikna çalışmaları gerçekleştirecek. Sevilla, Rakitic'e bu hafta içinde sözleşme bedelinde indirim karşılığında artı 1 yıllık yeni kontrat önerecek. Ancak tecrübeli ismin maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi beklenmiyor. Bu durum onu Fırtına'ya yaklaştırıyor.

120 GOL 131 ASİST

Ivan Rakitic kariyerinde Basel, Schalke, Sevilla, Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giydi. Toplamda 813 maça çıktı. 120 gol kaydederken, 131 de asist yaptı.