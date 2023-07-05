Cannon'da rakip Köln

Karadeniz temsilcisi kadrosuna mutlaka bir sağ bek transfer etmek istiyor. Çünkü teknik direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz'ü bu bölgede değil orta sahada değerlendirmek istiyor. Fırtına'nın sağ bek için en büyük adayı Reggie Cannon. ABD'li futbolcunun Boavista ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Vitoria FC de oyuncuyu istedi ancak maaşı yüksek geldiği için transferden çekildiler. Karadeniz ekibinin bu transferdeki en büyük rakibi Köln. Alman temsilcisi de 25 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. Piyasanın kızışması sebebiyle bonservisi 4 milyon euro'nun altına düşmüyor