Haberler Trabzonspor Cannon'da rakip Köln

Cannon'da rakip Köln

Trabzonspor’un sağ bek arayışlarında ABD’li oyuncu ilk sırada. Genç futbolcuya Köln de talip.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Cannon'da rakip Köln
Karadeniz temsilcisi kadrosuna mutlaka bir sağ bek transfer etmek istiyor. Çünkü teknik direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz'ü bu bölgede değil orta sahada değerlendirmek istiyor. Fırtına'nın sağ bek için en büyük adayı Reggie Cannon. ABD'li futbolcunun Boavista ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Vitoria FC de oyuncuyu istedi ancak maaşı yüksek geldiği için transferden çekildiler. Karadeniz ekibinin bu transferdeki en büyük rakibi Köln. Alman temsilcisi de 25 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. Piyasanın kızışması sebebiyle bonservisi 4 milyon euro'nun altına düşmüyor
DİĞER
Gece kulübünde drone kabusu! Kontrolden çıkan drone 23 yaşındaki genci yaraladı
Fena aşık! Sergen Yalçın'a gönlünü kaptıran Melisa Döngel öyle bir paylaşım yaptı ki...
Szczesny F.Bahçe'ye! Transfer bütçesi belli oldu
G.Saray'a 10 numara müjdesi! Okan Buruk açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Zinckernagel ısrarı! Transferde takas formülü
Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı
Memur maaş zammı açıklandı mı?
Emekli maaşı zammı açıklandı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hedefimiz büyük Hedefimiz büyük 01:24
Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barça derken... Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barça derken... 23:52
F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! 23:52
G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor 23:52
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... 23:52
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli 23:52
Daha Eski
G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... 23:52
Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu! Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu! 23:52
G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler 23:52
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! 23:52
Tavares'ten haber var! Geleceği belli oldu Tavares'ten haber var! Geleceği belli oldu 23:52
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! 23:52