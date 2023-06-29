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Trabzonspor'un ilgilendiği sağ bek serbest kaldı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un ismi bir süredir Reggie Cannon ile anılıyordu. ABD'li sağ bekin kulübü Boavista ile sözleşmesi sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 10:37
Trabzonspor'un ilgilendiği sağ bek serbest kaldı!

İsmi Trabzonspor ile anılan Reggie Cannon'la ilgili bordo-mavililere iyi haber geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; ABD'li sağ bekin kulübü Boavista ile sözleşmesi sona erdi. 25 yaşındaki sağ bek serbest kaldı.

5 yıldır Boavista forması giyen sağ bek oyuncusunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 33 resmi maça çıkan Reggie Cannon, şu ana dek 28 kez ABD Milli Takımı'nda görev yaptı.

Sağ bekin yanı sıra stoper ve sağ kanatta da görev yapabilen Cannon; Boavista'nın dışında ABD ekipleri Solar SC, UCLA Bruins ve Dallas formalarını giydi.

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