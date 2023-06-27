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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya İngiliz golcü! Menajerler önerdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, bordo-mavili kulübe Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy'i önerdi. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:47
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya İngiliz golcü! Menajerler önerdi

Trabzonspor, teknik direktör Nemanja Bjelica ile yeni sezon planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bordo-mavili ekibe sürpriz bir öneri geldi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Fırtına'ya menajerler aracılığı ile Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy teklif edildi.

Vardy'nin kariyerine İngiltere dışında devam etmek istediği bu nedenle de Leicester City'den ayrılmak istediği öğrenildi. Trabzonspor bu öneriye sıcak bakarsa, 1 yıllık daha kontratı bulunan Jamie Vardy için bonservis bedeli ödemeyecek.

11 yıldır Leicester City'de forma giyen Vardy, bu sezon 37 maçta 3 gol, 4 asist yaptı. Takımıyla 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Vardy, 26 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.

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