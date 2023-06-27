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Ölene kadar kalbimdesiniz

Trabzonspor efsanesi olan İbrahima Yattara şehre ve takıma olan bağlılığını anlattı. Gineli süper yıldız "İyi ki Trabzonspor'a geldim. Türkiye'de Trabzonspor'dan başka takım tanımıyorum. Ölene kadar kalbimde duracak. Her şeyimi Trabzonspor'da kazandım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Ölene kadar kalbimdesiniz
Trabzonspor efsanesi olan İbrahima Yattara şehre ve takıma olan bağlılığını anlattı. Gineli süper yıldız "İyi ki Trabzonspor'a geldim. Türkiye'de Trabzonspor'dan başka takım tanımıyorum. Ölene kadar kalbimde duracak. Her şeyimi Trabzonspor'da kazandım" ifadelerini kullandı. Yattara'nın futbol oynadığı dönemde Trabzonspor taraftarının sayısı katlanmıştı.
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