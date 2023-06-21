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Yabancılar azalacak

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda 13 yabancı oyuncusu bulunuyor. Sözleşmeleri biten Marek Hamsik, Jean Phillippe Gbamin ve Lazar Markovic ile yollarını ayıran Fırtına'da kiralık kontratları biten Fode Koita, Djaniny Semedo ve Flavio geri döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Yabancılar azalacak

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda 13 yabancı oyuncusu bulunuyor. Sözleşmeleri biten Marek Hamsik, Jean Phillippe Gbamin ve Lazar Markovic ile yollarını ayıran Fırtına'da kiralık kontratları biten Fode Koita, Djaniny Semedo ve Flavio geri döndü. Aralarında yüksek maliyetli olanlar gönderilecek. İlk imzayı da Yunan Kourbelis atacak.

Flavio'yu istiyorlar

Bordo-mavili takımdan geçen sezon Al-Taawoun'a kiralanan Flavio'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Sakatlığı sebebiyle sadece 11 maça çıkan Brezilyalı futbolcu son 6 karşılaşmada ise camiayı mest etti. Suudi taraftarlar sosyal medya üzerinden paylaşımlarla Flavio'nun kesinlikle takımda tutulması gerektiğine vurgu yaptı

Serkan hırslı

Sakatlığı sebebiyle geçen sezon takıma faydalı olamayan Serkan Asan, yeni dönemi bekliyor. Genç sağ bek oyuncusu, kamplarda teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözüne girmek için hırsla özel idman yapıyor.

Hüseyin devam

Nenad Bjelica'nın geldiği günden bu yana favori oyuncuları arasında yer alan Hüseyin Türkmen formasını kaptırmak istemiyor. Başarılı stoper, Hırvat teknik direktör ile yeniden büyük bir çıkış yakalamanın peşinde.

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