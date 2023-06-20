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TRANSFER HABERİ | Yattara'dan Trabzonspor'a Joel Ideho önerisi: Sakın kaçırmayın!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bordo mavililerin unutulmaz ismi Yattara'dan, Fırtına'ya flaş bir öneri geldi. İşte Yattara'nın tavsiye ettiği o genç yetenek...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Yattara'dan Trabzonspor'a Joel Ideho önerisi: Sakın kaçırmayın!

Bordo-mavililer kulüpte oynadığı dönemde tribünleri ayağa kaldıran Ibrahima Yattara'dan futbolcu önerisi geldi.

Gineli efsane, Arsenal'in geçen günlerde akademideki oyuncu kalabalığı nedeniyle serbest bıraktığı Joel Ideho'yu Trabzonspor'a önerdi. Yattara "Joel'i tanıyorum. Willem sonrası Ajax alt yapısına geldi.

Oradan da Arsenal'e geçti. Çok akıllı oyuncu. Önemli potansiyel. Kaçırmayın, pişman olmazsınız" dedi. Ideho alt yapısını Hollanda'da aldıktan sonra Arsenal 450 bin euro'ya onu renklerine bağlamıştı. Kanatta oynamasına rağmen iyi bir bitirici. İki ayağını da iyi kullanıyor.

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