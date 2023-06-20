TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan sol bek harekatı! Teklif hazırlanıyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Souleyman Doumbia oldu. 26 yaşındaki oyuncunun Angers ile kontratı sona erdi. Bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli yıldız için bordo-mavili kulüp kısa süre içinde resmi teklifini sunacak.

Hızlı ve güçlü bir oyuncu olan Doumbia, Osasuna, Sevilla ve Union Berlin'in de radarında. Karadeniz ekibi iyi bir teklifle ikna etmeye çalışacak.

SOULEYMAN DOUMBIA KİMDİR?

Souleyman Doumbia, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. 183 cm boyunda ve 73 kilo olan Souleyman Doumbia, Paris Saint-Germain altyapısında yetişti. Bari, Vicenza, Grasshoppers ve Rennes'de forma giydi. 2020'den beri Angers için ter döken Doumbia, Fransız ekibiyle bu sezon 26 maçta forma giydi.