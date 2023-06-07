Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Mbaye Diagne'den Trabzonspor'a yeşil ışık!

TRANSFER HABERİ | Mbaye Diagne'den Trabzonspor'a yeşil ışık!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük formasını terleten Mbaye Diagne ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Senegalli futbolcu yaptığı son açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 10:28
TRANSFER HABERİ | Mbaye Diagne'den Trabzonspor'a yeşil ışık!

Süper Lig'de dün Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup ederken Mbaye Diagne mücadelede kaydettiği 2 gol ile maçın yıldızı olmayı başardı.

31 yaşındaki forvet maçın ardından ise dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Futbolcu yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Avrupa'ya da açığım ama bu ülkeyi seviyorum. Burası güzel. Bir opsiyonu değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

GOLDEN SONRA SEVİNMEMİŞTİ

Diagne, Trabzonspor'a karşı kaydettiği golün ardından sevinmemişti. Bordo mavililerin transfer gündeminde olan oyuncunun bu davranışı dikkat çekmişti. Senegalli futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla kaydettiği 23 gol ile Süper Lig'de gol krallığı yarışında 2. sırada bulunuyor.

DİĞER
Serenay Sarıkaya sezonu açtı! Alacalı bikinisiyle kumsalda poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! 'Atın beni denizlere...'
Jorge Jesus'tan ters köşe! Avrupa devine gidiyor
Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak
Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var
Fırtına Başakşehir'de kayıp!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
TYT puanıyla öğrenci alan bölümler 2023
İstanbul barajlarında son durum 7 Haziran Çarşamba
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de Suns'ı Vogel çalıştıracak NBA'de Suns'ı Vogel çalıştıracak 10:46
Diagne'den Süper Lig devine yeşil ışık! Diagne'den Süper Lig devine yeşil ışık! 10:27
Süper Lig'de flaş ayrılık! Kendisi açıkladı Süper Lig'de flaş ayrılık! Kendisi açıkladı 10:25
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Eski takımına dönecek 10:14
F.Bahçe'nin yıldızı için Beşiktaş devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Beşiktaş devrede! 09:47
G.Saray'da yerli harekatı! G.Saray'da yerli harekatı! 09:10
Daha Eski
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:10
Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Jesus'tan ters köşe! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 08:56
F.Bahçe'de kupa finali sonrası hoca harekatı! F.Bahçe'de kupa finali sonrası hoca harekatı! 01:29
Juan Mata'nın alternatifi Fransa'dan geliyor! Juan Mata'nın alternatifi Fransa'dan geliyor! 01:24
Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper... Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper... 01:14
G.Saray Icardi transferini açıkladı! G.Saray Icardi transferini açıkladı! 01:13