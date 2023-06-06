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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a John Mary önerisi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Bordo mavililerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Fırtına'nın, Çaykur Rizespor'un 30 yaşındaki Kamerunlu golcüsü John Mary için görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 11:11 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 11:19
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a John Mary önerisi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor geçen sezonu şampiyon olarak tamamlarken bordo mavililer yeni sezonda beklenen başarının çok uzağında kaldı. Bu anlamda Fırtına gelecek sezon için yeniden yapılanmaya gidiyor. Kadrosuna güçlü isimleri katmak isteyen bordo mavililer etkili bir kadro kurarak yeniden Süper Lig'de iddialı hale gelmek istiyor.

Bu anlamda Trabzonspor'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Karadeniz sitesinde yer alan habere göre Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü John Mary, Trabzonspor'a önerildi.

1.86 boyunda olan ve güçlü fiziği ile dikkat çeken futbolcunun menajerininin, Trabzonsporlu yetkililerle görüştüğü öne sürüldü.

Oyuncunun menajerinin bu görüşmede, ""John tam sizin aradığınız özellikle sahip bir forvet. Nenad Bjelica ile çok önemli işler yapar. Kaçırmayın" dediği öğrenildi."

Fakat Ancak Trabzonsporlu yetkililerin, "Rize bizim komşumuz. Sözleşmesi devam eden bir futbolcuya teklif yapmamız söz konusu olamaz. Oyuncu, Rize ile yolları ayırırsa ve hocamızın da böyle bir talebi olursa ancak o zaman gündemimize alabiliriz" yanıtı verdiği aktarıldı.

Çaykur Rizespor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan John Mary, bu sezon 14 karşılaşmada 6 gol attı ve 1 kez asist yaptı. Ayrıca futbolcunun kontratında "1 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi yer alıyor.

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