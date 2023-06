TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bjelica resmen açıkladı: İkisini de istiyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısı düzenledi. Yunan futbolcu Dimitris Kourbelis'in takıma katılacağını belirten Hırvat çalıştırıcı, "Yönetim ile her gün görüşüyoruz. Takıma nasıl oyuncular katılması gerektiği konusunda düşüncelerimizi paylaşıyoruz. 6-7 oyuncu alacağız. Kadroda gidecek oyuncuların durumuna göre de başka transferler yapbiliriz. Kourbelis aramıza katılacak. 6-8 numara oynayabiliyor. Bizim sistemimize uygun. Panathinaikos'ta son zamanlarda daha ofansif oynadı. Çalışmalarımız sürüyor. Bazı oyuncularla yaptığımız görüşmeler ileri seviyede. 30 Haziran'da yapacağımız ilk antrenmanda 5-6 yeni futbolcunun aramızda olabileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

25 HIRVAT BIZE YAZILDI

51 yaşındaki teknik direktör Nenad Bjelica, Petkovic ve Orsic'in transfer söylentileri ile ilgili olarak ise "Ben de geldiğim ilk günden beri yaklaşık 25 tane Hırvat oyuncu ile ilgili olarak haberler görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkansız, bazıları belki mümkün olabilir. Petkovic ve Orsic'i aramıza katabilirsek bu takımımıza yaptığımız iyi bir katkı anlamına gelir. Görüşmelerimiz sürdürülüyor. Sadece bu isimlerle değil bütün futbolcularla görüşmeler sürüyor. Yazılan bazı isimlerle mümkün, bazılarıyla ise mümkün değil. Bu oyuncuları kendi bünyemize katmamız çok kolay olmayacak tabii ki ama Trabzonspor için en iyi en doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı

HAMSIK GİBİ BİR İSİM ALABİLİRİZ

Sahadaki en büyük amaçlarından bir tanesinin sorumluluk alabilecek oyunculara sahip olmak olduğunu aktaran teknik direktör Nenad Bjelica, "Bizim sahadaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi sorumluluk alabilecek oyunculara sahip olabilmek. Hamsik tecrübesinde bir oyuncu bulabilmek kolay değil. Bizim de görüştüğümüz birçok oyuncu var. Marek tecrübesinde bir oyuncu bulabilirsek kadromuzu katmayı planlıyoruz" dedi.

TAKIMI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Hemen hemen her pozisyonda oyuncu arayışları bulunduğunu belirten Bjelica, "Belki bek pozisyonunda çok arayışımız var. Orada genç oyuncularımızdan Eren (Elmalı), Arif (Boşluk) gibi isimler var. Kalecilerimiz de gayet iyi. Uğurcan'ın (Çakır) belki çok büyük teklif gelip ayrılması durumuna göre değerlendirebiliriz. Genel olarak takımımızı en güçlü ekiplerden biri haline getirmek istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Bjelica, kiralık oyuncularla ilgili olarak ise "Kampta onlara kendilerini gösterme fırsatı vermek istiyoruz. Hepsi olmasa da 3-4 oyuncunun kampa katılmasını istiyoruz. Altyapıdaki oyuncuları aramıza katarak onları ödüllendirmek istiyoruz. Trabzonspor'da her zaman bunlar olacaktır. Trabzonspor yarışmacı ve mücadeleci bir takım. Barcelona da zaman zaman alt yapıdan oyuncu katmakta sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu oyuncuları doğru zamanda oynatabilmek önemli" diye konuştu.

MENTAL OLARAK YIKILMIŞTILAR

Bjelica: "Geldiğim ilk günde mental olarak yıkılmış bir oyuncu grubu vardı. Sivasspor maçı öncesi hoşuma gitmeyen şeyler gördük. Kurallarımız var ve bunları oyuncularla paylaştım. Şimdi iyi gidiyoruz. Kazanmak için çalışmaya hazır bir oyuncu grubumuz var. Bizim de iyi ve kötü günlerimiz olacaktır ama iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Trabzonspor olarak üzerine koyarak bizler de yeni başarılar elde etmek istiyoruz."

TREZEGUET VE UMUT KALMALI

Umut Bozok ve Trezeguet'nin kendi döneminde performanslarını yükseltmesini değerlendiren Bjelica, "Onların kalmalarını umuyorum. Teklif gelirse tabii ki ona göre gelişmeler olabilir. Kendileriyle özel görüşme yapmadık. Onlara güven verdik, arkalarında olduk. Onlar da takımlarına hizmet vermeye çalıştılar. Umut sezon boyunca çok oynama fırsatı bulamamıştı. Her antrenör değişimi, futbolcu tarafından oynama fırsatı olarak görebilir. Hep pozitif olan bir oyuncu. Trezeguet sakatlıklarla sorun yaşasa da her maçta golü arayan, topu isteyen, asist katkısı yapan bir oyuncu. Her antrenörün istediği futbolculardan biri" dedi.

BEN HEP ZİRVEYİ HEDEFLERİM

Bjelica, gelecek sezon daha yarışmacı bir ligin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu sene gibi olmayacak. Avrupa arenasında olmayacağız. Avrupa'da olmak, 10 ekstra maç anlamına geliyor. Üç günde bir maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Biz de Avrupa'da olmayacağımız, lig ve kupada olacağımız için daha fazla çalışarak geçireceğiz. İstanbul takımlarıyla o mücadeleyi en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. Antrenör olarak en iyisini isteyen biri oldum. Kulübün hedefi en yukarıda olabilmek. Bizim en büyük hedef bu oldu" ifadesini kullandı.

BAKASETAS İLE KONUŞMUŞTUK

Alanyaspor'a uzaktan attığı golle dikkat çeken Bakasetas ile maçtan önce konuştuğunu dile getiren Bjelica, "Kaleye şut atması gerektiğini, daha fazla denemesi gerektiğini belirtmiştim. Golden sonra da bu sevinci yaşadık" dedi.

YUSUF YAZICI VE DENSWIL SAKAT

Haftalardır kadroda yer almayan Yusuf Yazıcı ile Denswil'in son durumları sorulan teknik patron Nenad Bjelica, "Denswil'in 30 Haziran'da bizimle olabileceğini umuyoruz. Denswil alt adalesinde sakatlık yaşadı. Kolay sakatlık değil. Yusuf da, F.Bahçe derbisi öncesi antrenmanda diz sakatlığı yaşamıştı. İkisi bu yüzden bizimle değil" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY KUPAYI ALIR

"Şampiyonlar ligi finalinde İnter mi kazanacak yoksa Manchester City mi? Hangi takımı çalıştırmak isterdiniz?" şeklindeki bir soruya da Nenad Bjelica, "Çalıştırmak istediğim takım Trabzonspor. Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum. Guardiola'nın başarıları düşünüldüğünde, böyle kupayı hak ediyor diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

5 GENÇ OYUNCU KADRODA OLACAK

Bjelica, Başakşehir maçında 5 genç oyuncunun kadroda olacağını aktararak, "Onları da görebilmek istiyoruz. Gençler hazır olduğunda değerlendirebilmek önemli. Bu isimleri doğru zamanda oynatıp, faydalı şekilde kullanmalıyız" dedi.