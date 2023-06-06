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Başakşehir - Trabzonspor maçı sonrası Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 22:47 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 22:55
Başakşehir - Trabzonspor maçı sonrası Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir'e 3-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Nenad Bjelica: Başakşehir'i kutluyorum. Biz kendi adımıza bakınca, gayet iyi bir mücadele verdik. 80. dakikaya kadar iki tarafa gidebilecek açık bir maç vardı.

O dakikaya kadar iyi oynadık. Eksik olan çok sayıda oyuncularımız var, 13 oyuncu tam. İlk kez oynayan genç oyuncularımız da vardı.

Mücadeleleri ve formları nedeniyle gururlu ve mutluyum. Tüm şartları düşündüğünüzde, gerçekten o dakikaya kadar direnç gösterdik, iyi oynadık.

Sezon başında koyulan hedeflerin tamamının kaybedildiği kritik bir dönemde böylesine bir takımı devralmak kolay değil, kolay olmadı. Geldikten sonra 45 gün geçti. İlk andan itibaren hedef enerjiyi değiştirmekti. Bunu yaptık. İlk birkaç maç hariç, son oynadığımız maçlarda fizik, teknik ve taktik açıdan daha iyi bir duruş gösterdik.

Geldiğimiz ilk andan itibaren çıkardığımız işten gurur duyuyorum. 45 günde takımı tanıma fırsatı bulduk. Yapacaklarımızı çok net biliyoruz artık.

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