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Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligi 5. sırada kapatmak isteyen bordo mavililerden 7 futbolcu, sakatlık nedeniyle karşılaşmada yer almayacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte zorlu maç öncesi iki takımın 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 19:06
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu!

Başakşehir - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor. Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken; Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FIRTINA 7 EKSİKLE ÇIKACAK

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ise ayrıldı. Karadeniz devinin, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

TREZEGUET VE UMUT RÜZGARI

28 maçta 11 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, bugün de Fırtına'nın en büyük kozlarından biri. Son haftalarda F.Bahçe, Karagümrük (2) ve Alanya maçlarını boş geçmeyen Trezeguet, Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor.

geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, son haftalarda çok formda. Giresun maçı sonrasında Alanyaspor filelerini de sarsan 26 yaşındaki forvet, bugün de görevinin başında.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Şener, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Deniz, Januzaj, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Taha, Serkan, Hüseyin, Taha, Eren, Doğucan, Bardh, Emirhan, Arif, Visca, Umut.

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