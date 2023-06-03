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Trabzonspor - Alanyaspor maçı öncesi Nenad Bjelica: Galibiyetle taçlandırmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 18:39 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 18:51
Trabzonspor - Alanyaspor maçı öncesi Nenad Bjelica: Galibiyetle taçlandırmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Alanyaspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

Nenad Bjelica: Bu sezonki iç sahada oynayacağımız son maç. Taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz. Son haftalarda çıkışımız var bu çıkışı galibiyetle taçlandırmak istiyoruz.

İç sahada son maçımız, taraftarlara galibiyetle veda etmek istiyoruz. Marek Hamsik'in iç sahada son maçı, ona da galibiyetle veda etmek istiyoruz. Kaptan çıkacak, inanılmaz bir futbolcu. Kalitesini göstermiş bir oyuncu. Onunla çalışabildiğimiz için gururluyuz. Hayatımda profesyonel anlamda gördüğüm en yüksek oyunculardan biri. Devam etmek isterdik ama ailesiyle veda kararı aldı. Futboldan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum.

Marek Hamsik'in Trabzonspor formasıyla iç sahada son maçı. Ona da galibiyetle veda etmek istiyoruz. Bugün maça kaptan çıkacak. Harika bir insan. İnanılmaz bir futbolcu. Oynadığı bütün liglerde o seviyesini göstermiş bir oyuncu. Onunla çalışabildiğimiz için çok mutlu, çok gururluyuz. Hayatımda gördüğüm en profesyonel oyunculardan biri. Biz onunla devam etmek isterdik ama ailesiyle aldığı karar sonucunda futbola veda etmek istedi.

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