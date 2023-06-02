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Trabzonspor'da Dimitrios Kourbelis zamanı! İşte yeni transferin özellikleri

Süper Lig devlerinden Trabzonspor son olarak kadrosuna Yunan önlibero Dimitrios Kourbelis'i kattı. Bordo mavililerin anlaşmaya vardığı Yunan futbolcu sahip olduğu özellikler ile Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Busquets'e benzetiliyor. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Dimitrios Kourbelis zamanı! İşte yeni transferin özellikleri

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmasındaki en kilit unsurlardan biri olarak gördüğü, "Transferleri kampa yetiştirme" planını devreye soktu ve ilk transferini yaptı. Panathinaikos'un Yunan orta saha oyuncusu ve kaptanı Dimitrios Kourbelis ile her konuda anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu bugün İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünün ardından 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Sabah Gazetesi ise Yunan futbolcunun öne çıkan özelliklerini derledi.

İŞTE YUNAN OYUNCUNUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

Taraftarın çok seveceği, rakibi yıpratıcı tarza sahip.

Oyun stili Panathinaikos taraftarınca Barcelona'dan bu yaz ayrılıcak yıldız oyuncusu Sergio Busquets'e benzetiliyor.

Deplasman maçlarında seyirci baskısından etkilenmiyor.

Dinamizmiyle takımın en büyük enerji kaynağı.

Merkez orta saha olmasına rağmen orta alanın farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.

Sık sakatlanıyor. 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında sakatlığı nedeniyle çok az forma şansı buldu.

Hırçın bir oyun stili olduğu için fazla kart görüyor. Son 4 sezonda 31 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hücuma katkısı zayıf, çoğunlukla defansif bir oyun yapısı var.

Bu sezon 36 resmi maçta 2386 dakika görev alan Kourbelis; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 10 sarı kart, bir de çift sarıdan kırmızı kart gördü.

2021-22 sezonunda Yunanistan Ligi'nde ilk 22 haftada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Sadece son 5 maçta forma giydi.

En başarılı sezonu 2019-20 oldu. Bu dönemde 37 karşılaşmada 3 bin 161 dakikada ağlara 4 gol yollarken 1 de asist yaptı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da 30 müsabakada 1 gol buldu.

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