Fırtına'ya Çek stoper! Tomas Petrasek için temas kuruldu

Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Bordo-maviler son olarak Giresunspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle morallendi.



Yönetim bu noktada Nenad Bjelica'nın transfer politikasına göre hareket ediyor. Özellikle yeni sezonda en az 8 futbol isteyen Hırvat hoca stoper için 2 transfer düşünüyor.



aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Trabzonspor'un gündemine son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Rakow'da forma giyen Tomas Petrasek geldi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu için yönetim ilk teması kurdu. 1.99 boyundaki Petrasek bu sezon 13 karşılaşmada görev aldı.



Hava hakimiyetiyle dikkat çeken Çekyalı stoper de bu transfere sıcak bakıyor.