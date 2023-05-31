Haberler Trabzonspor Fırtına'ya Çek stoper! Tomas Petrasek için temas kuruldu

Fırtına'ya Çek stoper! Tomas Petrasek için temas kuruldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavililer, gündemine Çek stoper Tomas Petrasek'i aldı. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:00
Fırtına'ya Çek stoper! Tomas Petrasek için temas kuruldu

Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Bordo-maviler son olarak Giresunspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle morallendi.

Yönetim bu noktada Nenad Bjelica'nın transfer politikasına göre hareket ediyor. Özellikle yeni sezonda en az 8 futbol isteyen Hırvat hoca stoper için 2 transfer düşünüyor.

aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Trabzonspor'un gündemine son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Rakow'da forma giyen Tomas Petrasek geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu için yönetim ilk teması kurdu. 1.99 boyundaki Petrasek bu sezon 13 karşılaşmada görev aldı.

Hava hakimiyetiyle dikkat çeken Çekyalı stoper de bu transfere sıcak bakıyor.

DİĞER
Son dakika: Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştu! "Jesus'a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu"
Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı köstebek ekibi kurmuştu... İfşa olan o köstebek bakın kim çıktı! Bircan Bali: "Biraz kafayı çalıştır..."
Çarpıcı yorum! "Valencia'nın arkasında kalsa bile..."
Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica Fırtına'yı yeniden yükselişe geçirdi!
Fırtına Giresun'da kazandı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United'a Martial'den kötü haber Manchester United'a Martial'den kötü haber 11:13
Udinese'den F.Bahçe'ye şok talep! Becao... Udinese'den F.Bahçe'ye şok talep! Becao... 11:03
Fırtına'dan stoper hamlesi! Sürpriz isim Fırtına'dan stoper hamlesi! Sürpriz isim 10:59
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 10:47
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:33
Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 10:17
Daha Eski
Darüşşafaka - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Darüşşafaka - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 10:13
Terim'le ilgili flaş iddia! Yeni adresi... Terim'le ilgili flaş iddia! Yeni adresi... 10:11
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 09:30
Icardi'ye büyük övgü! "Ne Valencia ne de Aboubakar..." Icardi'ye büyük övgü! "Ne Valencia ne de Aboubakar..." 09:22
Çarpıcı yorum! "Valencia'nın arkasında kalsa bile..." Çarpıcı yorum! "Valencia'nın arkasında kalsa bile..." 09:17
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı saat kaçta? 09:01