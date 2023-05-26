Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mostafa Mohamed için kolları sıvadı!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mostafa Mohamed için kolları sıvadı!

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken dört büyükler transfer için kolları sıvadı. Son olarak Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un şimdilerde Fransa'nın Nantes kulübünde forma terleten Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mostafa Mohamed için kolları sıvadı!

Bonservisi Galatasaray'da olan ve bu sezon Fransa ekiplerinden Nantes'a satın alma opsiyonlu kiralanan golcü Mostafa Mohamed için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mısır basını, 25 yaşında 1.85 boyunda olan forvet için Trabzonspor'un da devreye girdiğini öne sürdü. Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya'nın bordo-mavili bir yetkiliyle Fransa'da transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Mısırlı forvetin Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mısır Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Mohamed, 25 kez giydiği ulusal forma altında 6 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 58 karşılaşmada 17 gol 5 asistlik performans sergileyen Mostafa Mohamed, Nantes'a 50 maçta 11 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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