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"Tempo istiyorum"

Bjelica, Fenerbahçe maçına bir hayli motive. Hırslı hoca, oyuncularına “90 dakika yüksek tempolu koşu istiyorum. Dik oynayacaksınız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
"Tempo istiyorum"

Bordo-Mavili kulüpte teknik direktörlük koltuğuna oturan Nenad Bjelica, Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor. Hırvat çalıştırıcı bir yandan maçın taktiğini öğrencilerine ezberletirken diğer taraftan koşu kalitesini ve tempoyu yukarı çekmeye çalışıyor. İlk geldiği günlerde takımın erken yorulmasından şikayet eden Bjelica, derbideki isteklerini bir bir sıraladı. Hırslı ve mücadeleci kimliğiyle bilinen deneyimli çalıştırıcı "90 dakika yüksek tempolu koşu istiyorum. Pas ve koşuyla rakibi hareket ettireceğiz. Böylelikle bulduğumuz boş alanlardan rakip kaleye gideceğiz" dedi. Bjelica kaybettikleri topu geri kazanma süresinin düşmesi gerektiğini söyledi, "Topun peşinden siz değil onlar koşsun" diye konuştu. Son olarak da topu aldıklarında rakip kaleye dikey ataklarla gideceklerini kaydetti.

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