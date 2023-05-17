Haberler Trabzonspor SON DAKİKA - Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı!

SON DAKİKA - Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, zorlu müsabakanın kamp kadrosunu belirledi. Fırtına'nın kafilesinde 4 futbolcu yer almadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:06
SON DAKİKA - Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un derbi kadrosu açıklandı.

KAFİLEDE 4 EKSİK!
Karadeniz Fırtınası'nın derbi kadrosunda 4 eksik bulunuyor. Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve Bakasetas kamp listesinde yer almıyor.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Marc Bartra
5. Hüseyin Türkmen
6. Taha Altıkardeş
7. Larsen
8. Serkan Asan
9. Eren Elmalı
10. Arif Boşluk
11. Marek Hamsik
12. Siopis
13. Abdülkadir Ömür
14. Doğucan Haspolat
15. Enis Bardhi
16. Gbamin
17. Lahtimi
18. Lazar Markovic
19. Trezeguet
20. Edin Visca
21. Umut Bozok
22. Maxi Gomez

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