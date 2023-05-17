SON DAKİKA - Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un derbi kadrosu açıklandı.



KAFİLEDE 4 EKSİK!

Karadeniz Fırtınası'nın derbi kadrosunda 4 eksik bulunuyor. Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve Bakasetas kamp listesinde yer almıyor.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Marc Bartra

5. Hüseyin Türkmen

6. Taha Altıkardeş

7. Larsen

8. Serkan Asan

9. Eren Elmalı

10. Arif Boşluk

11. Marek Hamsik

12. Siopis

13. Abdülkadir Ömür

14. Doğucan Haspolat

15. Enis Bardhi

16. Gbamin

17. Lahtimi

18. Lazar Markovic

19. Trezeguet

20. Edin Visca

21. Umut Bozok

22. Maxi Gomez